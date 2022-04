Andria, si presenta a Castel del Monte la nuova collezione di Gucci

Contaminazione di passato e presente, arte e moda che trova nella bellezza il linguaggio comune. Si spiega così la scelta di Alessandro Michele di presentare il prossimo 16 maggio, a Castel del Monte, la nuova collezione Gucci, lanciando in tutto il mondo l’immagine del castello e del paesaggio pugliese.

Il dialogo artistico-culturale con Gucci andrà, però, ben oltre l’evento, con l’impegno a finanziare un importante progetto di valorizzazione, pensato per potenziare l’esperienza di visita a Castel del Monte.

Per questioni legate all’organizzazione dell’iniziativa, l’orario di ingresso al Castello sarà rimodulato come segue: sabato 14 e domenica 15 maggio Castel del Monte sarà fruibile dalle 10 alle 14; il 16 maggio è prevista la giornata di chiusura; il 17 maggio, invece, il sito sarà aperto al pubblico dalle 14 alle 19.

Considerato che le attività di allestimento cominceranno il 7 maggio, a partire da quella data e fino al 17 maggio, per tutto il pubblico il biglietto d’ingresso a Castel del Monte sarà eccezionalmente di Euro 2,00 (salvo le gratuità di legge).

