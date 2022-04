Manfredonia, pescatori alleati delle tartarughe. Altre 8 salvate e liberate in mare

Il Golfo di Manfredonia sempre più ricco di tartarughe marine. Liberate in mare le 8 tartarughe che, in questi mesi, sono state prese in carico e curate presso il Centro di recupero di Legambiente, a Manfredonia. Gli esemplari sono stati rilasciati in mare, nel golfo Sipontino. Per l’occasione, è stata scelta una data fortemente simbolica: l'11 aprile è infatti la giornata nazionale del mare, con la quale l’Italia, con circa 8000 chilometri di coste, celebra e tutela una delle sue risorse più preziose.

I pescatori di Manfredonia sono diventati i principali alleati delle tartarughe. Ogni giorno durante le battute di pesca nelle acque del Gargano ne incontrano tante, alcune finiscono impigliate nelle reti, altre nuotano liberamente in mare. "Dobbiamo ringraziare i pescatori di Manfredonia se oggi tante tartarughe marine vengono salvate - ammettono dal Crtm -. Purtroppo è così. Le reti abbandonate. E anche la plastica che finisce in mare in tutte le sue forme: nastri da imballaggio che vengono ingeriti interi, pezzi di buste, di pacchetti di sigarette, etichette di barattoli, spesso finiscono nella pancia delle tartarughe".

