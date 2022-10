Puglia, stop ai tamponi gratis in farmacia. Garantiti invece nelle ASL

Da ieri anche in Puglia non si potranno più fare gratuitamente in farmacia i tamponi di controllo e conferma della positività al Covid. Restano, però, garantiti gratuitamente dalle Asl e dai centri clinici privati convenzionati.

Il Dipartimento salute della Regione Puglia ha emanato la circolare che stabilisce che i test covid nelle farmacie, prescritti dai medici, saranno a carico dei pazienti che, però, potranno rivolgersi alle Asl o agli ambulatori privati.

La Puglia era l’unica regione d'Italia che, dopo il 31 dicembre 2021, continuava a garantire i tamponi gratuiti nelle farmacie e ha speso sino ad oggi, per consentire ciò, circa 13 milioni di euro.

