Donata a ospedale Bari colonna endoscopica 3D

E' stata donata oggi all'ospedale Di Venere di Bari una colonna endoscopica di ultima generazione con tecnologia 3D da 'M.I.Cro Italia Odv', associazione che dà assistenza alle persone affette da malattie infiammatorie croniche intestinali. Dopo l'ospedale Perinei di Altamura, è l'Unità operativa semplice a valenza dipartimentale, Screening Ccr ed Endoscopia digestiva del Di Venere ad essere dotata di una nuovissima tecnologia impiegata per potenziare lo screening e incrementare l'attività diagnostica ordinaria delle patologie del colon retto.

"L'attività di screening è una priorità aziendale - ha detto il direttore generale della Asl di Bari, Antonio Sanguedolce - tanto che entro la fine di quest'anno tutti i centri screening della Asl impegnati nella prevenzione delle patologie tumorali del colon retto saranno potenziati con cinque nuovi endoscopi, al termine di una gara attualmente in corso. Ringraziamo l'associazione M.I.Cro Italia ODV per continuare a collaborare con noi ed aiutare i nostri pazienti". Il Di Venere è hub in quanto Centro di riferimento screening carcinoma colon retto, con i due centri spoke della Asl: ospedale San Paolo e Perinei di Altamura. La nuova colonna endoscopica completa di ogni accessorio andrà ad arricchire l'attività della Endoscopia digestiva dell'Ospedale Di Venere, dove i pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali - circa 7.500 persone - accedono direttamente alle prestazioni grazie ad agende di gruppo a loro dedicate che azzerano le liste di attesa.

