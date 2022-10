Sma, la diagnosi precoce sembra funzionare: in Puglia stanno bene i due bimbi colpiti dalla malattia

La diagnosi precoce contro la Sma, l'atrofia muscolare spinale, funziona. “In Puglia - dove è stata prevista per tutti i neonati grazie ad una legge regionale - la prima bimba con diagnosi precoce di SMA 1 ha quasi sei mesi e si mantiene seduta e senza sintomi. Il secondo bimbo, invece, con diagnosi precoce di SMA 2, ha quattro mesi, si muove normalmente nella culla e pure lui senza sintomi". A darne notizia è il promotore della legge, Fabiano Amati. "E tutto questo grazie allo screening obbligatorio alla nascita e alla relativa possibilità di somministrazione di farmaci innovativi nella fase asintomatica.

E mentre ciò accade in Puglia, in quasi tutte le altre regioni italiane - denuncia il consigliere - i bimbi malati di SMA rischiano, per diagnosi tardiva, il destino crudele di malattia grave e morte; e tutto questo per l’assenza colpevole dello screening obbligatorio. Una clamorosa ingiustizia. Spero che tutti i politici e i media ascoltino la mia denuncia e non si stanchino di gridare al mondo, ogni giorno, la tragedia di un insopportabile roulette russa da federalismo sanitario”.

La legge pugliese - unica in Italia - sullo screening obbligatorio SMA in fase neonatale ha previsto da dicembre scorso, l'analisi obbligatoria su tutti i neonati per la diagnosi tempestiva dell’atrofia muscolare spinale (SMA). Il test è effettuato presso il Laboratorio di Genomica del Di Venere di Bari. Il test avviene prelevando una goccia di sangue alla nascita, indirizzandolo al laboratorio.

Allo stato, su oltre 15mila neonati sottoposti al test nei giorni immediatamente successivi alla nascita, sono stati diagnosticati 2 casi di SMA, rispettivamente di tipo 1 e di tipo 2, in fase asintomatica, consentendo la somministrazione immediata delle terapie.

Dopo alcuni mesi dalla somministrazione, coincidenti per letteratura a quelli d’insorgenza dei sintomi già gravi, tra i quali la difficoltà a conquistare la posizione da seduti, la bimba con la SMA 1 non presenta alcun sintomo e ha conquistato la posizione da seduta addirittura in anticipo rispetto ai neonati non affetti da SMA, mentre il bimbo con SMA 2 non presenta alcun sintomo e riesce a sollevarsi in culla, come tutti i bambini sani.

"I risultati entusiasmanti, ovviamente, andranno verificati con attenzione nei prossimi mesi, con la speranza di ottenere conferma sull’efficacia delle terapie e assicurare una condizione di normalità se non di guarigione. In questo consiste l’estrema importanza dello screening obbligatorio.

Purtroppo, questa prestazione è assicurata generalmente solo in Puglia, soprattutto con profilo di obbligatorietà per tutti i neonati, mentre restano scoperti da diagnosi precoce e tempestiva tutti gli altri bimbi italiani. Una tragedia - conclude Amati - Incredibile pure a dirsi".

