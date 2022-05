Epatite C, a Bari la prima somministrazione pediatrica della pillola antivirale

È stata avviata a Bari, all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII, la prima somministrazione pediatrica del farmaco per il trattamento dell'infezione da virus dell'epatite C cronica, del Maviret."Il farmaco, già utilizzato per gli adulti, ha avuto la somministrabilità dall'Aifa anche per i bambini. A ricevere la terapia per prima è stata una paziente di 12 anni assistita dall'unità operativa di Malattie infettive pediatriche dell'ospedale Giovanni XXIII, diretta dalla dottoressa Desireè Caselli", fa sapere l'ospedale in una nota.

