Bari, al Policlinico un corso per le donne operate di tumore al seno

Come reagire nel migliore dei modi alle terapie e che attività fisica svolgere per il recupero della funzionalità dopo un intervento di mastectomia? Per rispondere a queste domande il Policlinico di Bari ha organizzato un incontro dedicato alle donne colpite da tumore alla mammella, “Breast Onco Gym”. Durante l'incontro verranno fornite indicazioni finalizzate alla migliore gestione degli effetti collaterali osteo articolari delle terapie ormonali somministrate.

L’iniziativa, organizzata dall’unità operativa di Oncologia medica in collaborazione con l’unità operativa di Medicina Fisica e della Riabilitazione e con quella di Medicina dello Sport, si terrà sabato 23 aprile alle ore ore 10 nell’aula al primo piano di Asclepios. Per poter partecipare – i posti disponibili sono 20 - è necessario prenotarsi scrivendo una mail all’indirizzo oncogym@gmail.com

La referente dell’iniziativa "Breast Onco Gym" è la dottoressa Luigia Stefania Stucci. I medici che si occuperanno dell'evento sono Teresa Grassi, oncologo, Patrizia Dicillo, fisiatra, e Paolo Amico, medico dello sport.

L’incontro rientra all’interno degli eventi dell’(H) Open Week sulla salute della donna promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dal 20 al 26 aprile con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia, violenza sulla donna.

A partire dal 6 aprile 2022 saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti.

All’edizione 2021 hanno aderito 182 ospedali, che hanno erogato complessivamente 8.000 servizi, tra visite, esami strumentali, consulenze e incontri aperti ai cittadini in presenza e virtuali.

“Con questa settima edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18 società scientifiche, Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna iniziato quando l’allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute femminile”, commenta Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda. “Quest’anno sono oltre 270 gli ospedali aderenti che offriranno dal 20 al 26 aprile servizi diagnostici, terapeutici, attività informative, convegni e altro ancora per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post COVID mette in evidenza l’entusiasmo dei nostri Bollini Rosa nel riprendere tutte le attività forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia”

Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.

