Puglia, il consiglio regionale approva la manovra all'assestamento di bilancio

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato la manovra di variazione e assestamento al bilancio 2022 con particolare attenzione alle fasce sociali più in difficoltà. Quindici milioni di euro sono previsti per la riduzione delle liste di attesa, 3 milioni di euro per aumentare le famiglie che possono ricevere un contributo per i canoni di locazione, 2 milioni 600 mila euro per l'assegno di cura ai malati gravissimi, 500 mila euro per sperimentare lavori di pubblica utilità rivolti ai lavoratori in cassa integrazione: "Vogliamo che in questo periodo cosi' complesso per tante

famiglie sia concreto il sostegno a chi si trova piu' in difficolta'", ha detto il presidente Michele Emiliano,

commentando l'esito di una lunga seduta consiliare terminata con

l'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021, il Bilancio consolidato 2021 e l'assestamento

e variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. "E lo facciamo senza tralasciare gli

investimenti per assicurare i servizi ai pugliesi, le politiche a sostegno dell'economia e delle imprese, per la crescita dei nostri giovani, per mantenere alta l'attrattivita' turistica e

sui mercati".

