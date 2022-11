Regione Puglia, Gianni Stea torna assessore

Tutto come prima. A distanza di poche settimane dal ritiro della delega in seguito ad una ordinanza di decadenza del Tribunale di Bari a causa di un presunto debito di 8.000 euro per bolli non pagati nei confronti della Regione, Gianni Stea torna al suo posto. Il Presidente della Regione Michele Emiliano, preso atto dell’atto di citazione in appello notificato appunto da Stea e della conseguente sospensione dell’efficacia dell’ordinanza del Tribunale, ha (di nuovo) nominato il consigliere Assessore al ’Personale e organizzazione, Contenzioso amministrativo’. Nessun rimpasto dunque nella giunta regionale come pure si era pensato ad un certo punto.

