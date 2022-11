Bari, autonomia differenziata: Decaro chiede che si eviti la separazione del Paese

"Noi che siamo le autonomie per eccellenza, le autonomie locali, vorremmo evitare una sorta di separazione del Paese". Cosi' Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci, sul tema dell'autonomia differenziata. Decaro ricorda che giovedi' prossimo ha in programma un incontro con il ministro Calderoli, al quale il primo cittadino rappresentera' le istanze delle amministrazioni locali. "Come Comuni - sottolinea Decaro a Napoli, a margine del dibattito tra i sindaci organizzato da 'Casa Corriere' - abbiamo lavorato sui Lep, abbiamo tenuto insieme le capacita' fiscali e i livelli essenziali dei servizi nei Comuni. Abbiamo fatto un'operazione importante di perequazione, cercando di evitare di far perdere risorse ai Comuni e per aiutare quelli in maggiore difficolta'".

