Governo: il pugliese Sisto viceministro alla giustizia, Gemmato sottosegretario alla salute

Sono due i pugliesi che vanno a completare con incarichi di sottogoverno la squadra di Giorgia Meloni. Francesco Paolo Sisto di Forza Italia è stato nominato viceministro alla Giustizia. Una quasi conferma visto che era già sottosegretario alla Giustizia.

Marcello Gemmato invece è stato nominato sottosegretario alla Salute. Farmacista e responsabile Sanità di Fratelli d'Italia, per il parlamentare di Terlizzi è il primo incarico governativo. Gemmato, che ha iniziato la sua militanza politica da giovane, così come il fratello Ninni, seguendo le orme del padre nel Movimento Sociale Italiano, era stato già

eletto parlamentare nel 2018. Ha ricoperto il ruolo di segretario della Commissione Affari sociali ed è stato riieletto deputato in questa nuova tornata elettorale.

Niente da fare invece per Rossano Sasso, sottosegretario uscente della Lega all'Istruzione

© Riproduzione riservata