Nuovi investimenti per strade e scuole nel Foggiano: lavori per 6,5 milioni di euro

Approvata la manovra per la salvaguardia degli equilibri di bilancio dal Consiglio provinciale e ottenuto il parere favore del Collegio dei Revisori dei Conti Partono così gli interventi dell'Ente Provincia. "In primo luogo è rilevante sottolineare l’utilizzo completo dell’intero cosiddetto ‘Fondone Covid’, di cui non è andato perduto un solo euro. Dei 6 milioni 759mila euro di quel fondo, 3 milioni 720mila euro andranno a coprire la prospettiva delle minori entrate Ipt e RcAuto e circa 3 milioni di euro saranno destinati alla copertura della grande emergenza rappresentata dall’aumento dei costi dell’energia elettrica delle nostre scuole dei nostri uffici, così come consentito dal cosiddetto ‘Decreto Aiuti’ - dichiara il presidente della Provincia, Nicola Gatta -. Fondi a cui si aggiungono 1 milione 800mila euro che andranno a compensare gli aumenti del costo del gas”.

E poi ancora. "Un intervento doveroso, giacché il contributo statale finalizzato al contenimento dei costi di energia elettrica e gas per la Provincia è stato di appena 560mila euro, a fronte di una proiezione delle spese energetiche passate dai circa 3 milioni 400mila euro del 2021 ai circa 7 milioni 500mila euro stimati per il 2022 - spiega ancora Gatta -. Mentre la stima delle minori entrate derivanti dall’Imposta provinciale di trascrizione è di 2 milioni 100mila euro e quella connessa all’RC Auto ammonta ad 1 milione 620mila euro”. Con la manovra finanziaria, inoltre, è stato possibile intervenire sull’avanzo libero di amministrazione di 12 milioni 184mila euro. "Siamo riusciti quindi ad aumentare gli investimenti e chiudere i contenziosi, lasciando comunque ancora accantonato un ‘tesoretto’ di 3 milioni 720mila euro” conclude Gatta.

