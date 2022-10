Governo, i pugliesi Fitto e Mantovano nella squadra di Giorgia Meloni

Sono due i pugliesi nominati da Giorgia Meloni nel nuovo Governo: Raffaele Fitto (già ministro con Berlusconi, ex presidente della Regione Puglia e europarlamentare in carica) originario di Maglie, nominato ministro per gli Affari europei e Pnrr e il magistrato leccese Alfredo Mantovano sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con una esperienza da sottosegretario sempre con Berlusconi.

"Auguri di buon lavoro e in bocca al lupo a Raffaele Fitto ed Alfredo Mantovano" sono subito stati rivolti dall' onorevole di Fratelli d'Italia Marcello Gemmato. "Orgoglio pugliese che saprà portare lustro anche alla nostra regione".

