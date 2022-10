Caro bollette, la Regione Puglia spegne la climatizzazione. Dipendenti in smartworking?

La Regione Puglia spegne l'impianto di climatizzazione del palazzo del Consiglio regionale (fino al 22 novembre come previsto dalla normativa nazionale) e pensa ad un giorno di chiusura (il venerdì) per risparmiare sulle bollette dell' energia e del gas. La decisione è arrivata dopo la seduta dell'assemblea di mercoledì sera, quando il consigliere indipendente Antonio Tutolo ha presentato una mozione approvata all'unanimità per ridurre gli sprechi. Il provvedimento prevede di far svolgere a tutti i dipendenti il turno in smartworking il venerdì, in modo da chiudere l'intero palazzo e risparmiare così il 20% sulle bollette. Considerando che solo ad agosto il costo dell'energia è stato di 126mila euro, il taglio sarebbe di alcune decine di migliaia di euro. Allo stesso tempo è stato deciso uno stop (in realtà parziale) all'impianto che raffredda o riscalda il mega palazzo nel quartiere Japigia e che di solito è sempre acceso per rendere il clima gradevole tutto l'anno.

