Regione Puglia, Napoleone Cera "ripescato" in Consiglio

Giandiego Gatta con quasi 50mila voti è eletto. Torna Napoleone Cera in Consiglio Regionale. Il garganico Cera è stato il primo dei non eletti in Forza Italia nella tornata elettorale del 2020. A gioire, dunque, per l'elezione di Gatta è proprio Cera che tornerà nel consesso pugliese.

Cera fu il primo dei non eletti di Forza Italia con 4.905 voti, subito dopo Giandiego Gatta, entrato in Consiglio regionale con 10.017 preferenze. Cera, che voleva tornare con tutte le sue forze a Bari, ha tifato per il suo collega sipontino.

