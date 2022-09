Elezioni, Salvini a Bari: "Vogliamo vincere in tutti i collegi uninominali in Puglia"

Matteo Salvini punta a conquistare, con il centrodestra, tutti i collegi uninominali in Puglia. Il leader leghista lo ha detto in conferenza stampa questa mattina al termine della due giorni a Bari iniziata con il comizio a Largo 2 Giugno di ieri sera. Salvini punta alla vittoria perché - dice - "vogliamo risolvere le emergenze dei pugliesi e degli italiani, dal caro bollette alla tutela del territorio e delle produzioni agricole. C'è una emergenza di costi per l'agricoltura in Puglia che rischia di lasciare a casa migliaia di persone e sugli alberi i frutti. Il costo dell'energia, il costo dell'acqua, il costo dei fertilizzanti e la mancanza di manodopera rischiano di essere un mix letale. Siccome di agricoltura ci siamo sempre occupati come Lega, questo è uno dei temi che metteremo al centro perché è lavoro, è tutela del territorio, è business. Soprattutto in Puglia tutelare alcune produzioni sarà fondamentale".

Salvini ha evitato di polemizzare con gli avversari, pur annunciando in prospettiva una vittoria anche al Comune e in Regione: "Non mi interessa Decaro che fa Forrest Gump o Emiliano che dice che sputeremo sangue".

Sull'autonomia differenziata, invece, rassicura il Sud: "Io penso che le Regioni potrebbero gestire meglio creando più lavoro, i propri beni culturali. Io sono convinto che la Regione Puglia domani potrebbe gestire meglio spendendo meno e creando più lavoro" grazie ai "beni culturali di questa splendida terra" adesso "gestiti da qualche burocrate che a Bari o a Lecce non ci ha mai messo piede".

© Riproduzione riservata