Elezioni, Carfagna a Valenzano: "Le autonomia che vuole la Lega penalizzano il Sud"

"Il nostro obiettivo? E' quello di riproporre un metodo, un'agenda che ha restituito in questi 18 mesi al nostro Paese efficienza, capacità d'azione, orgoglio e se possibile riportando a Palazzo Chigi la stessa persona, la stessa figura autorevole che in questi 18 mesi ha governato il

nostro Paese proteggendo le famiglie e le imprese, garantendo le condizioni affinché il nostro Paese potesse crescere, addirittura di più della Germania". Mara Carfagna, ministro per il Sud e la coesione territoriale e candidata in Puglia per il Terzo Polo alla Camera dei Deputati, lo ha ribadito da Valenzano (Bari).

"Ci auguriamo di avere una forza numerica in Parlamento determinante per poter condizionare gli assetti del futuro governo e per poter riportare come capo del governo il migliore che c'è in assoluto, non un neofita che non saprebbe dove mettere le mani".

Poi alla domanda sulle autonomie differenziate ha detto: "Se la legge sull'autonomia la si scrive come vuole la Lega c'è il rischio di penalizzare il Sud. Il rischio di condannare il Sud alla marginalità, all'isolamento e alla povertà. Se la si scrive come la vogliamo noi, rispettando quello che dice la Costituzione, istituendo un fondo di perequazione per compensare i territori più svantaggiati, introducendo i livelli essenziali delle prestazioni per la sanità, i trasporti, formazione, e un livello minimo dei servizi che deve essere garantito e finanziato su tutti i territori, indipendentemente da dove questi territori si trovano, allora l'autonomia può essere un'opportunità per i territori che la richiedono senza che questa opportunità possa alimentare diseguaglianze e divari".

© Riproduzione riservata