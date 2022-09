Puglia, inizia il tour di Conte: "Qui il Movimento 5 Stelle punta al 20%"

Comincia oggi il tour elettorale del presidente del M5S Giuseppe Conte in Puglia. Una due giorni intensa in cui il leader, originario proprio di Voltura Appula in provincia di Foggia, proverà a recuperare ulteriore terreno in vista delle elezioni del 25 settembre. Il sogno, che solo poche settimane fa sembrava impossibile, è di arrivare al 20%, come lo stesso Conte ha dichiarato in una intervista.

Tante le tappe previste: si comincia da Brindisi alle 10:30 in piazza Raffaello nel quartiere Sant’Elia. Nel pomeriggio il tour continuerà nella Bat: a Bisceglie alle 15:30 in via XXIV Maggio 158; a Trani alle 16.30 in Piazza Cesare Battisti presso il bar/ristorante Cottura Media; a Barletta alle 17,30 in Piazza del Duomo, zona retro Cattedrale e ad Andria alle 18:30 in via Regina Margherita. La giornata si concluderà con il comizio finale a Foggia alle ore 21:30 in Piazza Umberto Giordano.

Il 15 settembre il presidente Conte sarà a Bari alle 12 in piazza del Ferrarese, dove incontrerà cittadini e simpatizzanti. Proprio il contatto con la gente sarà il filo conduttore del tour, come hanno spiegato i vertici locali del partito: “Dopo la grande accoglienza ricevuta in Capitanata, il nostro presidente torna in Puglia - hanno dichiarato in una nota - per incontrare i cittadini. Non incontri nelle segrete stanze, ma tra la gente per parlare del programma, delle cose fatte e di quelle che vogliamo fare per sostenere famiglie e imprese. Salario minimo, un nuovo Superbonus per l’efficientamento energetico delle imprese, taglio del cuneo fiscale, eliminazione dell'IRAP e il potenziamento del Fondo di salvaguardia sono solo alcuni dei punti del nostro programma”.

