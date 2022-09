Elezioni, fine settimana in Puglia per Enrico Letta e Mara Carfagna

Weekend elettorale ricco di appuntamenti importanti in Puglia. Tra domani e domenica sono attesi la ministra per il Sud, Mara Carfagna e il leader del PD, Enrico Letta. La prossima settimana invece toccherà (sabato) a Giorgia Meloni che terrà un comizio a Bari e (forse il 15) al presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

Carfagna domani sarà prima a Foggia, dove nei pressi del casello autostradale di Candela incontrerà gli amministratori locali del Terzo Polo, per poi proseguire la sua visita al comitato elettorale di Foggia. Ultima tappa a Bari nel pomeriggio per presentare i candidati locali.

Domenica giornata pugliese per Letta. A Taranto alle 11e poi a Bari alle 14. Alle 17.30 sarà a Ruvo e infine alle 19.30 Foggia.

