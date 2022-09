Elezioni, la Regione Puglia versa 30mila euro a Stefanazzi candidato alle politiche. Esplode la polemica

La Regione Puglia versa 30mila euro come indennità di risultato al Capo di Gabinetto del presidente Michele Emiliano, Claudio Stefanazzi e scoppia la polemica. A sollevare il caso è il capogruppo di Fratelli d'Italia, Ignazio Zullo, candidato alle prossime elezioni come lo stesso Stefanazzi

"Puntualmente - scrive l'esponente del centrodestra - in campagna elettorale spuntano atti di cattivo gusto e di dubbia legittimità che muovono premi dai conti della Regione verso coloro che ruotano intorno ad Emiliano. Ultimo è quello di 30.000 euro che la Regione dovrà liquidare sul conto corrente di Claudio Stefanazzi, capo di Gabinetto del presidente Michele Emiliano, candidato alle Politiche del 25 settembre. Il tutto deciso il 4 agosto: si sa, la campagna elettorale comporta qualche costo e quindi è bene provvedere. Nello specifico, si tratta di una "liquidazione d'indennità di risultato per l'anno 2021" derivante da una "valutazione positiva del Capo del Gabinetto del presidente" firmata dallo stesso Emiliano. Spalla a spalla, Emiliano si batte per candidare Stefanazzi e, sempre Emiliano, decide che a Stefanazzi vada attribuito un premio di risultato. Facciamo notare come sia esilarante che a stabilire una valutazione sia proprio il Presidente (organo politico non ammesso dalla legge) e non invece l'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione), chiamato a valutare il raggiungimento o meno degli obiettivi dei Dirigenti ai quali si è inteso assimilare il capo di Gabinetto. Ma c'è da chiedersi oltretutto: quali erano gli obiettivi da raggiungere? A corredo ci viene in soccorso la Satira di Giovenale: quis custodiet ipsos custodes?"

