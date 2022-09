Barletta, persi oltre 11milioni per la differenziata. Monta la protesta in Consiglio

Monta la protesta dell'opposizione di centrosinistra di Barletta per la perdita di un finanziamento di 11 milioni e mezzo che la Regione Puglia ha revocato per quello che sarebbe dovuto essere un impianto complesso di selezione meccanica per il recupero delle frazioni secche da raccolta differenziata. A guidare la rivolta contro l'amministrazione comunale è il consigliere regionale e comunale Filippo Caracciolo, che ha dato pubblicamente notizia del flop.

L'impianto era previsto del Piano operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale 2007-2013 e lo stop è arrivato dopo che la città si era incartata tra l'opportunità di acquistare un'area privata in cui ubicare l'impianto insieme con la sede della Barsa (la partecipata dell’igiene urbana) o un solo pubblico di proprietà comunale. Per Caracciolo «non solo il finanziamento è perso, ma anche irrecuperabile», e adesso è allarme per il futuro della gestione dei rifiuti in città.

© Riproduzione riservata