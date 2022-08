Giorgia Meloni a Brindisi: "Sono pronta se Fratelli d’Italia dovesse essere il primo partito"

Giorgia Meloni ha partecipato all’evento La Piazza 2022, organizzato da Affari Italiani, che si è tenuto ieri a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Il titolo dell’incontro con Giorgia Meloni era "Speriamo che sia femmina?", un titolo allusivo che sottolinea la possibilità che Giorgia Meloni possa essere la prossima Presidente del Consiglio dei Ministri, visto il consenso piuttosto ampio riconosciuto al partito di cui è leader, Fratelli d’Italia.

Durante il suo intervento Giorgia Meloni ha sostenuto che se Fratelli d’Italia dovesse vincere le prossime elezioni del 25 settembre, affermandosi come primo partito della coalizione, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non avrebbe motivi per non indicarla Presidente del Consiglio dei Ministri. «Io ho fatto un manifesto per la campagna elettorale sul fatto di essere pronta. La scelta spetta sempre al presidente della Repubblica, ma penso anche che se il centrodestra dovesse, come sostengono i sondaggi, vincere le elezioni e Fratelli d’Italia dovesse essere il primo partito, l’indicazione degli italiani sarebbe chiara. Sul piano personale, faccio politica da 30 anni e ho dedicato parecchio tempo a questa cosa. Sono una persona che ha cercato di portare avanti tutti i compiti che mi sono stati assegnati. Ma questo non vuol dire che faccia a cuor leggero il premier, nessuno può non sentire questa pressione che fa sì che tu abbia il destino degli italiani tra le mani» ha detto la leader di Fratelli d’Italia.

Nel corso dell’intervento, Giorgia Meloni ha criticato anche la campagna elettorale del centrosinistra. Secondo la leader di Fratelli d’Italia, i partiti di centrosinistra «si inventano di tutto per screditarci, mistificare e gettare fango. Mi pare che questa sinistra abbia pochi argomenti: uno di questi è che io sono un mostro» ha detto Meloni.

