Fratelli d'Italia punta la Puglia. Tra i candidati Giorgia Meloni, Fitto e Fazzolari

Fratelli d'Italia punta a diventare il primo partito anche in Puglia. Forte anche della candidatura come capolista alla Camera nel collegio di Bari di Giorgia Meloni. È quanto ha detto il segretario regionale del partito, l'onorevole Marcello Gemmato, in occasione della presentazione delle liste. All'incontro con la stampa, oltre a quasi tutti i candidati (fra cui molti amministratori locali), c'era anche l'eurodeputato ed ex presidente della Regione, Raffaele Fitto, che ha detto che la prima cosa da fare in caso di vittoria è una risposta immediata alle emergenze del Paese provocate dalla guerra in Ucraina. In Puglia sono candidati, tra gli altri, Giovanbattista Fazzolari, fautore del programma di Fratelli d'Italia e Isabella Rauti.

