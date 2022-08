Barletta-Andria-Trani, scelti i candidati per Camera e Senato

Definiti i candidati nei collegi uninominali della Bat. Per un seggio alla Camera corrono il notaio di Andria SabinoZinni (centro-sinistra), la commercialista di Andria Mariangela Matera (per il centro-destra), il barlettano Gennaro Rociola (per il terzo polo di Calenda e Renzi) e la senatrice uscente, già direttore del carcere di Trani, Angela Anna Bruna Piarulli, per il Movimento 5 stelle.

Per l'uninominale del Senato se la vedranno per il centro-destra l'avvocato Francesco Paolo Sisto, per il centro-sinistra Mimmo Lomelo, per il terzo polo la biscegliese Stefania D'Addato, per il Movimento 5 stelle l'andriese Michele Coratella.

© Riproduzione riservata