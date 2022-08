Il consigliere regionale Tutolo: "Sciopero della fame per l'emergenza criminalità nel Foggiano"

Uno sciopero della fame per chiedere attenzione sull’emergenza criminalità in provincia di Foggia. A metterlo in atto sarà il consigliere regionale Antonio Tutolo, ex sindaco di Lucera. "Il prossimo 22 agosto darò il via ad uno sciopero della fame davanti alla sede della Regione Puglia, dove mi incatenerò e accamperò, chiedendo i necessari interventi straordinari a favore della Provincia di Foggia, dove il senso di abbandono da parte delle istituzioni non è uno stato d'animo, è una battaglia quotidiana". Tutolo lunedì terrà alle 11 una conferenza stampa davanti alla sede del Consiglio regionale pugliese per illustrare le motivazioni della sua protesta. Dall’inizio dell’anno nel foggiano ci sono stati 8 omicidi, l’ultimo la settimana scorsa. “Con la campagna elettorale alle porte2, dice il consigliere, i problemi rischiano di cadere nel dimenticatoio.

