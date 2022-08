"Liste che spaccano il territorio", il Pd di Andria e Barletta non ci sta

Il Partito democratico di Andria e Barletta non ci sta e non la manda a dire. In una nota Lorenzo Marchio Rossi (sub commissario del Pd di Andria), Rosa Cascella (segretario del Pd di Barletta) e Pasquale Di Fazio (già segretario provinciale), giudicano «il risultato raggiunto con la formazione delle liste Pd della Bat assolutamente al di sotto di ogni legittima aspettativa. I vertici nazionali – lamentano - hanno avallato un'operazione che non è stata in alcun modo condivisa con i livelli locali e, di fatto, ha sancito una profonda spaccatura nel territorio che difficilmente potrà essere sanata in tempi brevi».

Il riferimento è all’esclusione del sottosegretario uscente all'innovazione tecnologica, Assuntela Messina, ed alle candidature dei tranesi Ciliento (seconda nel listino) e Ferrante (nell’uninominale). «Prendiamo atto con disappunto del fatto che le sezioni Pd di Andria e Barletta non hanno meritato ascolto neppure durante la fase delle consultazioni e conseguentemente rivendichiamo la nostra completa estraneità alle scelte operate. Una difficile campagna elettorale che nasce sotto i peggiori auspici anche per merito dell'incapacità dei vertici di comprendere quali fossero le dinamiche virtuose per agevolare la vittoria in uno dei pochi collegi realmente contendibili della nostra Regione. Solo il nostro senso di responsabilità ci porterà ad impegnarci nella competizione elettorale che potrebbe risultare addirittura esiziale per i destini nazionali, ma possiamo assicurare che della scarsa considerazione riservata ai nostri territori ci ricorderemo nelle successive fasi di riorganizzazione del Partito democratico in Puglia».

© Riproduzione riservata