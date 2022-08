Sanità in Puglia, la Cisl scrive a Palese per sollecitare la stabilizzazione degli infermieri

Un crono-programma delle assunzioni che tarda ad arrivare. La Cisl FP Puglia sollecita con forza, attraverso una lettera indirizzata all’Assessore alle Politiche della salute per la Regione Puglia, Rocco Palese, la confusionaria ed instabile situazione nella quale versano gli operatori all’interno delle Aziende Sanitarie pugliesi: "La presenza di diversi criteri di assunzione (vincitori di concorso pubblico, mobilità esterna, scorrimento graduatorie ancora valide, stabilizzazione precari del Decreto Madia e della Legge di Stabilità) all’interno delle Aziende Sanitarie pugliesi – si legge nella lettera inviata dal sindacato - pone il problema del rapporto tra gli stessi, problema che ha trovato riscontro dalle SS.LL. attraverso l’individuazione di un crono-programma assunzionale che purtroppo tarda ad arrivare".

Un disordine che crea ritardi sia nei processi di stabilizzazione dei precari, sia nello scorrimento delle graduatorie al fine di procedere con nuove assunzioni: "Diversamente da quanto precedentemente disposto – spiega Aldo Gemma Segretario Regionale Cisl FP Puglia - l’Azienda sanitaria interessata ha deciso di convocare gli idonei del concorso unico per infermieri. In questo modo, molti dei convocati, aventi i requisiti atti alla stabilizzazione ai sensi del Decreto Madia e/o ai sensi della Legge di Bilancio 2022, sono già in forze alle diverse Aziende del territorio regionale. Quello che chiediamo con decisione – conclude Gemma – è che le risorse siano utilizzate in modo stabile per altro, con una significativa e matura professionalità, autorizzando il processo di stabilizzazione sull’intero territorio regionale partendo appunto dai “precari-idonei”, nelle sedi in cui operano".

