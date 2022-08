Domani Salvini in spiaggia a Bari per la festa della Lega

La campagna elettorale entra nel vivo anche in Puglia. Il leader della Lega, Matteo Salvini, torna a Bari per un appuntamento politico ma non troppo. Domani sera sarà al lido Il Trampolino di Bari per partecipare alla festa della Lega. Con lui ci saranno i leader locali, Nuccio Altieri, presidente di Invimit, i parlamentari uscenti Roberto Marti, Anna Rita Tateo, Rossano Sasso, il

capogruppo alla Regione Davide Bellomo, i consiglieri regionali Joseph Splendido

e Giacomo Conserva, e il vicepresidente del Consiglio comunale di Bari, Fabio Romito. L'evento si terrà su un spiaggia (luogo caro a Salvini) e prevede anche una cena a base di prodotti enogastronomici pugliesi.

