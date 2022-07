Trani, il sindaco declina l'invito: non si candiderà alle Politiche

Anche il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, fa parte della schiera dei primi cittadini che, pur essendo stati invitati a candidarsi alla camera, hanno fatto sapere di rinunciare restando al loro posto.

Lo ha scritto sui suoi canali social, in serata, dopo che nella mattinata il consiglio comunale era andato deserto per mancanza del numero legale.

Accettare la proposta di correre per la Camera sarebbe stata anche una buona idea, a quel punto, per chiudere l'esperienza amministrativa con una maggioranza di nuovo traballante e dedicarsi alla corsa per Montecitorio.

Invece Bottaro fa sapere che il suo mandato non è ancora terminato, che oltre 20mila tranesi gli hanno dato piena fiducia e che tanti progetti devono essere portare avanti: «Lo farò - chiarisce - fino a quando avrò una maggioranza responsabile, al mio fianco, per fare le cose che la città ci ha chiesto di fare».

