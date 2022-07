Il sindaco Antonio Decaro dice non al Parlamento: "Non posso tradire Bari"

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha sciolto le riserve. Nonostante le pressioni arrivate da esponenti di spicco del Pd (fra cui probabilmente anche Enrico Letta), il presidente dell'Anci ha deciso di non candidarsi al Parlamento.

A comunicarlo è stato lui stesso sui social: "Lo ammetto, ci ho pensato - scrive Decaro -. Perché credo che chi fa politica debba impegnarsi in prima persona. Ma Bari è la mia città, quella dove sono nato. La città che ho promesso di amministrare. E non posso tradirla perché con questa città ho un patto da onorare. E perché qui a Bari, come in nessun altro posto nel mondo, io sono felice".

