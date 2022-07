Bari, il sindaco Decaro potrebbe candidarsi alle prossime elezioni politiche

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, sta facendo più di un pensierino ad un posto in Parlamento (o al Governo in caso di vittoria del centrosinistra). Oggi, insieme ad altri sindaci del PD, dovrebbe incontrare il segretario Enrico Letta per sciogliere la riserva. E, nel caso, dimettersi clamorosamente dal suo ruolo. Decaro, fra i primi cittadini più amati d'Italia, è stato eletto per il secondo mandato nel 2019. Non potrebbe dunque essere riconfermato e voci di corridoio lo volevano già in partenza per uno scranno a Roma o al Parlamento Europeo. È presidente dell'Anci (l'associazione dei Comuni), ruolo che gli ha dato anche visibilità nazionale. È già stato in Parlamento dal marzo 2013 al luglio 2014, prima di dimettersi proprio per fare il sindaco.

Chi rimarrà quasi di sicuro in Puglia è invece il presidente della Regione Michele Emiliano che invece pare aver declinato l'invito di Letta a candidarsi per portare voti al PD.

© Riproduzione riservata