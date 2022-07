Trani, il sindaco Bottaro valuta se candidarsi alla Camera

Il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, scioglierà nelle prossime ore la riserva in merito a una sua eventuale candidatura alla Camera. Infatti, il termine entro il quale i sindaci devono dimettersi per correre per un seggio in Parlamento è quello di dopodomani, mercoledì 27 luglio, ed il Pd ha già ripetutamente chiesto a Bottaro di scendere in campo.

Il primo cittadino, tuttavia, sta temporeggiando poiché sono in corso valutazioni su vantaggi e svantaggi che tale scelta determinerebbe: da una parte il primo cittadino di Trani avrebbe le carte in regola per giocarsi un posto (fra uninominale o plurinominale); dall'altra sono davvero tanti i procedimenti in corso che rischierebbero di arrestarsi, con pesanti ricadute sulla collettività a cominciare dalle tante opere pubbliche finanziate con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Mercoledì prossimo, In ogni caso, è anche in programma un consiglio comunale ed in quella sede Bottaro potrebbe pubblicamente comunicare la sua decisione.

