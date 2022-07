"Noi crediamo che il nostro appello porti a un senso di responsabilità, non solo da parte del presidente Draghi. L'appello lo abbiamo fatto non solo al premier, ma anche alle forze politiche. Si possono individuare i temi e ognuno in campagna elettorale presenterà il proprio programma e la propria visione del Paese". Così Antonio Decaro, presidente dell'Anci e sindaco di Bari, a 'Radio anch'io', su Rai Radiouno.

