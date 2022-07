Puglia, Paolillo si è dimesso dal Consiglio di amministrazione di Amet

L'avvocato Giuseppe Paolillo si è dimesso dalla carica di componente del Consiglio di amministrazione di Amet (la partecipata comunale dell'energia elettrica), con le funzioni di Amministratore delegato, per incompatibilità in quanto vincitore di concorso presso la Corte dei Conti.

La sua uscita di scena determina lo scioglimento del Cda, che era formato dal solo Paolillo e da Umberto Salinas, presidente.

Il terzo componente già mancava in quanto Luigina Monaco (che a sua volta aveva sostituito Daniela Lombardi) aveva a sua volta vinto il concorso per un posto nel Comune di Trani e dunque si era dimessa sempre per incompatibilità.

La reggenza dell'azienda passa al Collegio sindacale, presieduto da Natalina Cuocci e completato da Felice Cuocci e Giuseppe Termine. Il sindaco Amedeo Bottaro a questo punto, in quanto rappresentante del socio unico dell'azienda di piazza Plebiscito, emanerà un avviso pubblico per manifestazione di interesse utile a proporre la propria candidatura per il prossimo Consiglio di amministrazione di Amet. Quello presieduto da Paolillo sarebbe dovuto restare in carica altri due anni.

