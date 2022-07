Consiglio regionale Puglia, voto unanime mozione per contenimento cinghiali

Il Consiglio regionale pugliese ha approvato all'unanimità la mozione provata di cui è primo firmatario il capogruppo della Lega Davide Bellomo che impegna la giunta a "rivedere la procedura per il controllo della specie cinghiali e il contenimento in ambito urbano e nelle campagne pugliesi". L'obiettivo è porre un argine alla proliferazione della specie selvatica. Il documento chiede anche l'attivazione di "piani di controllo e caccia di selezione anche al di fuori degli orari e dei periodi venatori" e sollecita "le guardie provinciali e i proprietari dei terreni interessarti dalle invasioni" a munirsi di appositi permessi di caccia per eseguire gli abbattimenti. La mozione chiede di "garantire un sostegno economico, nella forma di contributo commisurato alle spese di gestione e organizzazione dalla caccia al cinghiale a cacciatori, proprietari e conduttori di fondi agricoli" e "fornire indicazioni per il recupero e smaltimento delle carcasse e la destinazione finale secondo quanto previsto dalle norme vigenti".

© Riproduzione riservata