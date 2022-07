Sindaci più amati d'Italia, Decaro perde il primato

Antonio Decaro non è più il sindaco più amato d'Italia. E' passato dal primo al terzo posto, scavalcato da Luigi Brugnaro (Venezia, 65%) e da Marco Fioravanti (Ascoli Piceno, 64%). Il presidente dell'Anci è ora terzo col 62% di preferenze. Emerge dal Governance poll 2022 di Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore sul consenso ai governatori e ai primi cittadini.

Va decisamente peggio al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che col 46% resta al decimo posto in una classifica guidata dal Veneto Luca Zaia (70% ma -4 % rispetto a un anno fa) ora tallonato dal collega del Friuli, Massimiliano Fedriga, che raccoglie il 68% dei consensi.

Il Governance Poll 2022 ha preso in considerazione 78 comuni capoluoghi di provincia e 18 Regioni in cui vige la regola dell'elezione diretta. I 26 comuni in cui il sindaco è stato eletto nel mese di giugno 2022 ovviamente non rientrano nella classifica. Le interviste sono state effettuate da Marzo a Giugno 2022, la numerosità campionaria in ogni Regione è stata di 1.000 soggetti, in ogni comune di 600 elettori, disaggregati per sesso, età ed area di residenza.

© Riproduzione riservata