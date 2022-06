Amministrative Barletta, Doronzo sigla l'apparentamento con la Scommegna

Muta sensibilmente lo scenario politico a Barletta in vista del ballottaggio di domenica prossima, 26 giugno, fra Mino Cannito, candidato sindaco del centrodestra, che al primo turno ha riportato il 42,3 per cento dei voti, e Santa Scommegna, candidato sindaco di parte del centrosinistra, che aveva chiuso con il 36,6.

Sul filo di lana della scadenza dei termini, infatti, la coalizione guidata dal candidato sindaco Carmine Doronzo, che comprende altre formazioni del centrosinistra e liste civiche, ha siglato l'apparentamento con quella di Santa Scommegna e così il 18,5 per cento di Doronzo diventa, in teoria, una dote a disposizione della Scommegna che potrebbe in questo modo, almeno teoricamente, realizzare il sorpasso sull'antagonista del centrodestra.

Al primo turno, come si ricorderà, si era proposta alla guida della città anche Maria Angela Carone, per il Movimento 5 stelle, che ha raccolto il 2,6 per cento dei consensi.

© Riproduzione riservata