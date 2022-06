Taranto, Rinaldo Melucci proclamato sindaco: "Abbiamo appuntamenti importanti per rilanciare la città"

«Dobbiamo spingere i Giochi del Mediterraneo, lanciare la gara europea per Bus Rapid Transit, e la Biennale del Mediterraneo. Bisogna riprendere le convenzioni col ministero della Difesa che sono ferme da sei mesi e abbiamo da trasmettere il documento del Just Fund Transition al ministero e a Bruxelles. Abbiamo insomma tre-quattro appuntamenti importanti per rilanciare la città e recuperare il tempo perduto». Lo ha detto oggi pomeriggio, a margine della proclamazione a sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, affermando che tra lunedì e martedì prossimi sarà a Roma per una serie di incontri con ministri e ministeri.

Eletto nella notte di lunedì scorso al primo turno con oltre il 60 per cento dei consensi. Melucci guida una coalizione di centrosinistra ed è al secondo mandato. Per la nuova giunta, «i primi incontri cominceranno nelle prossime ore. Abbiamo in mente uno schema che credo sarà corretto nei riguardi di tutte le forze politiche di maggioranza. Per quanto mi riguarda, la giunta esisterà nel giro di una settimana, poi bisognerà legittimamente intermediare le questioni con tutti i gruppi, però sono fiducioso».

«Nelle regionali del 2020 il centrosinistra aveva già dato a a Taranto 18 punti al centrodestra. Ora continua a crescere e cresce perché si innova - sottolinea Melucci - in particolare, il Pd anche nelle sue politiche rivolte all’industria, all’ambiente e al welfare non è lo stesso di quattro o cinque anni fa. Hanno fatto un grande lavoro in questi anni i consiglieri comunali e tutti i livelli istituzionali del Partito democratico e devo dire che si è aperto molto ai giovani, alle competenze. Il Pd è tornato ad essere attrattivo nei confronti della cittadinanza».

© Riproduzione riservata