Polignano a Mare, il prefetto nomina il commissario dopo le dimissioni del sindaco

La dottoressa Delia Vitti, viceprefetto aggiunto della Prefettura di Bari, è stata nominata commissario prefettizio al Comune di Polignano a Mare. La decisione del prefetto Antonella Bellomo arriva in seguito alle dimissioni, irrevocabili, del sindaco Domenico Vitto. In realtà il periodo commissariale durerà qualche settimana, perché il 12 giugno i cittadini sono chiamati a eleggere il nuovo sindaco.

Vitto si è dimesso dopo essere stato coinvolto in una inchiesta per presunti favori ad imprenditori, motivo per il quale era stato arrestato e posto ai domiciliari (con un primo commissariamento del Comune). Dopo 29 giorni era però tornato in libertà in seguito all'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare. Vitto però ha preferito non revocare le dimissioni.

© Riproduzione riservata