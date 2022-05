Andria, servono 120 milioni per realizzare il nuovo ospedale

Servono altri 120 milioni di euro per dare realmente inizio alla realizzazione del nuovo ospedale di Andria. È quanto è emerso ieri, nella Prima commissione del consiglio regionale, durante i lavori della quale i commissari del Ministero della salute hanno chiarito che le attuali risorse disponibili, pari a 138 milioni di euro, non sono sufficienti in alcun modo per avviare i lavori: per raggiungere l'obiettivo di un ospedale di secondo livello, con 400 posti letto e la capacità di accogliere anche un polo universitario di Medicina, serve una somma quasi doppia rispetto a quella esistente.

A questo punto la palla passa in mano alla Regione Puglia, che deve individuare i nuovi canali di finanziamento e, nel frattempo, non dimenticare il potenziamento dell'attuale ospedale di primo livello di Andria, il Bonomo.

La nuova struttura, che sorgerà nei pressi di Castel del Monte, è destinata ad essere il bacino di utenza di tutta la provincia Bat, supplendo anche alla totale mancanza di ospedali in città in cui sono stati già soppressi e riconvertiti in altre strutture sanitarie.

