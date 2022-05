Sud, a Bari convegno Confcommercio con il ministro Carfagna

Opportunità e rischi connessi alla realizzazione del PNRR, il ruolo del partenariato economico, sociale e territoriale: questi i temi del convegno organizzato da Confcommercio Imprese per l'Italia, dedicato al PNRR e al Mezzogiorno, che si tiene questa mattina, a Bari, presso il Centro Congressi della Fiera del Levante. Nel corso dei lavori verrà presentata un'analisi dell'Ufficio Studi di Confcommercio sull'economia del Sud. Partecipano, tra gli altri, Carlo Sangalli, presidente Confcommercio-Imprese per l'Italia; Tiziano Treu, presidente CNEL; Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil; Andrea Cuccello, segretario confederale CISL; Gianna Fracassi, vice segretario generale CGIL; Michele Emiliano, presidente Regione Puglia e vicepresidente della Conferenza delle Regioni; Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci; Alessandro Ambrosi, vicepresidente Confcommercio-Imprese per l'Italia; Luca Bianchi, direttore Svimez; Gianfranco Viesti, professore di Economia all'Università di Bari; Simona Camerano, responsabile scenari economici e strategie settoriali Cassa Depositi e Prestiti. I lavori del convegno saranno chiusi dall'intervento del ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna.

