Elezioni a Barletta, Maria Angela Carone è il quarto candidato a sindaco

Maria Angela Carone, del Movimento 5 stelle, consigliere comunale uscente, è il quarto candidato sindaco per le elezioni amministrative per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale di Barletta.

Lo ha ufficializzato, con una lettera aperta alla città, la stessa candidata, designata dal presidente del movimento, Giuseppe Conte, di concerto con il senatore Ruggiero Quarto e il gruppo degli attivisti di Barletta.

Carone si aggiunge così a Cosimo Cannito, che scenderà in campo per il centro-destra, Santa Scommegna e Carmine Doronzo, entrambi per coalizioni di centro-sinistra.

«La mia candidatura - scrive rivolgendosi alla comunità barlettana - è una concreta alternativa al quadro politico elettorale che si è determinato. Voglio bene a questa città e continuerò a difenderla con la stessa tenacia e competenza che credo di avere dimostrato in tre anni di duro, costruttivo e proficuo impegno di consigliere comunale».

