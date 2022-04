Barletta, anche Carmine D'Oronzo in corsa per la poltrona di sindaco

È Carmine D'Oronzo il terzo candidato sindaco per le elezioni amministrative di Barletta del prossimo 12 giugno. Ha vinto, infatti le primarie celebratesi ieri che lo vedevano opposto all'altro designato dalla coalizione dell’Alternativa, Francesco Mazzola.

Doronzo s’è Imposto con il 60% delle preferenze, al termine di una tornata elettorale andata in scena dalle 8 alle 21 e che ha visto complessivamente 2787 cittadini recarsi alle urne allestite della sala Atheneum di via Madonna degli Angeli.

Doronzo, pertanto, alle vere e proprie elezioni amministrative sfiderà il candidato di Partito democratico a lista civiche, Santa Scommegna, ed il sindaco uscente, Cosimo Cannito, espressione del centrodestra.

Doronzo ha sottolineato «come le primarie siano state già un moto di orgoglio di una città che avverte vivamente il bisogno di rinascere». Mazzola ha promesso «massimo e leale sostegno alla corsa di Carmine per la fascia tricolore».

© Riproduzione riservata