Terremoto politico in Puglia. Forza Italia si rimescola, mentre Lopalco lascia la lista di Emiliano

Forza Italia perde il capogruppo in Regione Puglia, Stefano Lacatena, ma acquista un altro consigliere, il capogruppo uscente del Gruppo Misto, Paolo Dell'Erba. E fa segnare altri due ingressi: il sindaco di Apricena (FG), Antonio Potenza e Giuseppe Mangiacotti, vicepresidente della provincia di Foggia.

L'annuncio, a sorpresa, è arrivato nel pomeriggio durante una conferenza stampa online dalla sede nazionale del partito a Roma. Ad annunciare le novità, poche ore dopo l'ufficializzazione dell'uscita di Lacatena, è stato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani.

L'incontro è stato occasione anche per ufficializzare il nuovo capogruppo, Paride Mazzotta.

Poco prima della conferenza stampa di Forza Italia è arrivata però un'altra conseguenza del passaggio di Lacatena nella maggioranza di centrosinistra. L'ex assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, ha annunciato l'uscita dal gruppo "Con Emiliano".

"Lascio il gruppo CON - ha scritto Lopalco - perché non riesco davvero, neanche con la più grande buona volontà, ad accettare il trasformismo come una regola di governo. Capisco che il consenso sia importante per governare. Ma il consenso deve scaturire da azioni di buon governo. Non da continue manovre di Palazzo. La chiamano politica, ma è solo una imbarazzante e spregiudicata serie di manovre finalizzate ad aumentare la base elettorale".

© Riproduzione riservata