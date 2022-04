Emiliano alla Bit di Milano: "Turismo non è solo business, ma accoglienza e valore umano"

"Stiamo per presentare lo spot di Sergio Rubini che rappresenterà la nostra volontà di accoglienza. Sappiamo che il turismo è un business, ma è soprattutto un valore umano". Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, oggi alla Bit di Milano. "Per noi l'accoglienza non è solo un fatturato", ha sottolineato.

"E' un'occasione per stringere legami e spingere le persone a tornare da noi, a rivedere le foto fatte in Puglia con i loro bambini. Questi valori, noi li chiamiamo pugliesità, Mediterraneo e Italia", ha concluso.

