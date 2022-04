Pnrr Puglia, Emiliano: rischio 40% al Sud con fondi già assegnati

"C'e' il sospetto fondato che il Pnrr venga investito in sostituzione di fondi nazionali gia' assegnati al Sud e che cosi' si componga la quota del 40% e c'e' il sospetto che in questa maniera i fondi che dovrebbero andare in modo supplementare del Pnrr al Mezzogiorno in realta' sostituiscano soldi che al Sud era gia' stati dati negli anni passati". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia e vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Michele Emiliano, intervenendo al forum "Le Meridiane - Recovery Sud il capitale delle donne" organizzato nel teatro Petruzzelli di Bari dal Corriere della Sera e Corriere del Mezzogiorno.

Il 40% "e' una norma di legge e la faremo valere - ha aggiunto Emiliano - , ma ora l'altro problema vero e' che siamo di fronte a una crisi internazionale prima dovuta al Covid e ora la guerra, c'e' un buco nel bilancio dello Stato gigantesco e il Pnrr verra' probabilmente usato per metterci una pezza, sia pure in maniera indiretta. Quindi e' evidente che immaginare le Regioni del Sud che combattono contro il Governo o contro le Regioni del Nord in questo momento non ha ne' capo ne' coda come strategia. Bisogna avere una atteggiamento serio e competente e avere istituzioni autorevoli". Emiliano ha poi ribadito "le difficolta' dei Comuni italiani nell'attuare il Pnrr, che salta completamente le Regioni, se non per alcuni provvedimenti di settore. La mancanza delle Regioni a sostegno dei Comuni in questo sforzo rivoluzionario si sente moltissimo. E questo e' stato un errore che ho piu' volte denunciato, seppure con garbo perche' io sono dalla parte di Draghi anche quando non sono d'accordo con lui".

