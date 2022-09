Molfetta, grande attesa per il concerto di Antonella Ruggiero

Grande concerto il 24 settembre a Molfetta: Antonella Ruggiero, i Radiodervish e l’Ensemble Calixtinus per celebrare le Jerusalme’s Way.

Un concerto irripetibile. Personaggi di spicco e musiche d’autore celebreranno “Le vie verso Gerusalemme”, il prossimo 24 settembre, alle ore 21.00, all’Anfiteatro di Ponente di Molfetta. Ci sono tragitti che da secoli vengono percorsi da un’umanità in cammino in direzione di centri magnetici, i quali aprono sentieri che hanno il profumo della fede, delle armi, della ricchezza, dell’ascesi, dell’amore, della sapienza e che tessono una trama poliedrica attraverso le culture, le lingue, le credenze e l’immaginazione. Le strade verso Gerusalemme costituiscono un dialogo spazio-temporale dove l’antico incontra il contemporaneo.

Lo spettacolo “Jerusalem Way” è un invito al viaggio. A guidare in questo straordinario percorso, saranno le musiche di Antonella Ruggiero, dei Radiodervish e dell’Ensemble Calixtinus in una sintesi creata apposta per l’occasione. Un trittico d’autori eccezionali che potrà avvalersi della straordinaria collaborazione del Quintetto d’Archi della Filarmonica Pugliese. Un evento unico in una serata ancora dal profumo estivo.

© Riproduzione riservata