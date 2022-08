A Ruvo di Puglia, la grande musica di Vinicio Capossela apre il Talos Festival l'1 settembre

Il Talos Festival parte dalla grande musica italiana giovedì 1 settembre con Vinicio Capossela, autentico maestro della fusione fra generi e tradizioni musicali diverse e il suo "Round one thirty five 1990 – 2020. Personal Standards”, concerto presentato per la prima volta in Puglia. Il cantautore ripercorrerà la storia dei brani degli album dei primi 20 anni della sua carriera, accompagnato dagli storici collaboratori Giancarlo Bianchetti, Zeno De Rossi, Enrico Lazzarini, Antonio Marangolo.

Il concerto si terrà in piazzetta Le Monache alle ore 21 e sarà l'unico spettacolo con ingresso a pagamento. Prima del concerto, apertura istituzionale fissata alle ore 18.30 in largo Cattedrale con le istituzioni pubbliche promotrici del festival – Comune di Ruvo di Puglia, Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese – e gli organizzatori di Bass Culture srl. A seguire presentazione del libro di Guido Harari “Remain in Light – 50 anni di fotografie e incontri” (Rizzoli ed.) alla presenza di Vinicio Capossela. Conduce il giornalista Livio Costarella.

