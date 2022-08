Un'intera giornata a Sant'Agata di Puglia domani per ricordare Toni Santagata

Si alza il sipario dell’estate santagatese e la prima scena è dedicata proprio a Toni Santagata: una intera giornata ricca di appuntamenti che culminerà a sera inoltrata con il 'Tributo a Toni Santagata' con il coro diretto dal maestro Agostino Ruscillo 'Suoni del Sud' e con la Band di Toni Santagata con la corista Flora Celi. A presentare la serata Julian Borghesan di Rai Radio Uno.

Ma la giornata è densa di eventi: il 16 agosto a Sant’Agata è festa patronale con manifestazioni civili e religiose, ma nel pomeriggio ci sarà un altro momento dedicato a Toni. Il ricordo di un grande artista, il significato di un grande gesto, in memoria di un figlio prematuramente scomparso: Admo Puglia e Comune di Sant’Agata di Puglia promuovono a partire dalle 17, in piazza XX settembre una giornata di prelievi per la tipizzazione e l’iscrizione ad Admo e al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo-Ibmdr. Un tributo a Tony Santagata, il ricordo di suo figlio Francesco Morese, prematuramente scomparso all’età di 50 anni per un mieloma fulminante.

