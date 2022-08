Bari, il 4 e il 5 agosto gli ultimi due appuntamenti con Municipi Sonori

Organizzata dall’assessorato alle Culture in collaborazione con la Fondazione Petruzzelli, continua la rassegna “Municipi Sonori. La Cultura si muove con la musica del Petruzzelli”, che propone al pubblico cinque concerti gratuiti in altrettanti Municipi della città metropolitana. I concerti sono affidati al talento dei musicisti dell’Orchestra della Fondazione Teatro Petruzzelli, diretti per l’occasione dal maestro Paolo Lepore.

La rassegna si concluderà nel corso di questa settimana, con gli ultimi due appuntamenti in programma: i maestri dell’Orchestra eseguiranno musiche di Saint - Saëns, Ponchielli, Chačaturjan, Gimenéz, Rossini, Morricone, Rota e Piccinni (trascrizioni di Giacomo Desiante). Il primo è previsto per giovedì 4 agosto nello spiazzo antistante la chiesa di San Giuseppe, nel quartiere Madonnella, mentre l’ultimo è programmato per venerdì 5 agosto, nel parco di largo 2 Giugno, nel rione Carrassi. Tutti i concerti di Municipi Sonori sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

© Riproduzione riservata